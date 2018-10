Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen-Süchteln: Strafgefangener ...

Viersen-Süchteln: Strafgefangener aus der Forensik entwichen -Fotoberichterstattung

Viersen-Süchteln: - Seit Freitag, 05. Oktober 2018, ist der 26-jährige Michael Müller aus der forensischen Abteilung der LVR Klinik in Süchteln abgängig. Die Polizei wurde gegen 20:50 Uhr von der Entweichung informiert. Herr Müller soll das LVR-Gelände gegen 17:00 Uhr verlassen haben. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ.

Der 26-jährige war seit 2013 gemäß § 63 Strafgesetzbuch in der LVR-Klinik in Süchteln im Maßregelvollzug untergebracht. Die Unterbringung erfolgte nach einer Verurteilung wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Herr Müller ist etwa 180 cm groß und schlank. Er hat kurzes dunkelblondes Haar und war am Freitag mit einem hellen Pullover, Blue-Jeans, einer dunklen Steppjacke und blauen Turnschuhen bekleidet.

Es wird gebeten, Hinweise auf den Aufenthalt des Flüchtigen oder sonstige seiner Ergreifung dienlichen Umstände an die Polizei zu richten./ah (1400)

