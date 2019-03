Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Trickdieb erbeutet ...

Viersen: Trickdieb erbeutet Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Viersen - Am heutigen Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, wurde eine 64-jährige Nettetalerin Opfer eines Trickdiebstahls auf der Großen Bruchstraße in Viersen. Die Frau hatte ihren Wagen geparkt und wollte am Parkscheinautomaten eine Parkkarte ziehen, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Dieser fragte, ob sie ihm Geld für den Automaten wechseln könne. Dabei hielt er einen Stadtplan in der Hand, welchen er geschickt in einem kurzen Moment über das Portemonnaie der Frau hielt. Als die Nettetalerin ihren Parkschein löste, bemerkte sie den Diebstahl mehrerer Geldscheine. Der Trickdieb war da bereits in unbekannte Richtung weggelaufen. Der Mann ist ca. 40-50 Jahre alt und hat eine normale Statur. Er hat eine glatte, dunkle Haut, ein rundes Gesicht und dunkle kurze Haare mit Halbglatze. Bekleidet war er mit einem braunen T-Shirt und einem dunklen Mantel. Hinweise auf den Trickdieb erbittet die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (352)

