Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Unbekannte zerstechen ...

Viersen: Unbekannte zerstechen Reifen mehrerer Autos

Viersen - Am Montag, in der Zeit zwischen 07.30 und 15.30 Uhr, wurden im Stadtgebiet Viersen die Reifen mehrerer Autos zerstochen. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich auf der Straße 'An der Josefskirche' und auf der 'Bockerter Straße'. Dort wurde die Reifen von drei Pkw und einem Wohnmobil zerstochen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg(1192)

