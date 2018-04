Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Versuchter Handyraub: ...

Viersen: Versuchter Handyraub: Polizei nimmt flüchtigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Viersen: - Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei aufgrund einer guten Täterbeschreibung einen 29-jährigen Mann mit Wohnsitz in Viersen vorläufig festnehmen. Der Verdächtige hatte am Dienstag, gegen 16:05 Uhr, zwei Kindern an der Bushaltestelle auf der Königsallee angesprochen. Die anwesende Mutter der beiden Kinder schickte den Mann weg. Dieser habe dann das Handy der Frau umfasst und versucht, dieses wegzureißen. Die Frau setzte sich zur Wehr, worauf der Verdächtige ohne Beute flüchtete. Geistesgegenwärtig fertigte die Frau noch ein Foto des Flüchtenden an und informierte sofort die Polizei. Aufgrund der präzisen Personenbeschreibung gelang es den Einsatzkräften, den Verdächtigen auf der Gladbacher Straße festzunehmen. Er gibt zu, in Kontakt mit der Frau gewesen zu sein, bestreitet jedoch eine Diebstahlsabsicht. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, ein Vortest ergab einen Promillewert von etwa 1,8, weswegen er mit zur Blutprobe musste./ah(539)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Antje Heymanns Telefon: 02162/377-1191 Fax: 02162/377-1199 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de