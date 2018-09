Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen/Willich: Falsche ...

Viersen/Willich: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Viersen/Willich - Einmal mehr versuchten Betrüger mit der Legende, Polizisten zu sein, ältere Menschen um ihr Hab und Gut zu bringen. Am Donnerstagabend erhielten Senioren in Viersen und Willich die Anrufe der Kriminellen. In allen Fällen scheiterten die Betrüger mit ihren Vorbereitungshandlungen. Sie hatten den Senioren erzählt, dass Einbrecher festgenommen worden seien. Bevor sie die bekannte Masche weiter verfolgen konnten, hatten die Angerufenen den Betrugsversuch erkannt und aufgelegt. Im Display wurde bei diesen Anrufen keine Rufnummer angezeigt. Die Polizei warnt einmal mehr vor den falschen Polizisten! Häufig erscheint im Display auch die Rufnummer 02162/110. Niemals aber ruft die Polizei mit der Notrufnummer an. Erscheint diese in Ihrem Display, dann sind Sie mit Sicherheit mit Kriminellen verbunden. Legen Sie auf und fragen Sie bei der richtigen Polizei nach, damit Sie beruhigt sind, dass nicht Einbrecher es auf Ihr Hab und Gut abgesehen haben, sondern die angeblichen Polizisten sie erleichtern wollen. Bitte warnen Sie Ihre älteren Verwandten und Nachbarn vor den Maschen der falschen Polizisten!/ah (1341)

