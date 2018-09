Kreispolizeibehörde Viersen / Viersen: Zwei Einbrüche in ...

Viersen: Zwei Einbrüche in Werkstätten in der Nacht zu Donnerstag

Viersen - In der Zeit zwischen 18.00 und 08.00 Uhr brachen in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte in zwei Firmen in Viersen ein. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der fortlaufenden Ermittlungen. Auf der Gladbacher Straße hebelten Unbekannte ein Fenster einer Kfz-Werkstatt auf und stahlen unter anderem einen kleinen Bargeldbetrag. Auf der Tiefenstraße verschafften sich Einbrecher ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Büroräumen einer Werkstatt und stahlen ebenfalls Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1268)

