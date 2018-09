Kreispolizeibehörde Viersen / Vuchsuchter Einbruch in Wohnung

Vuchsuchter Einbruch in Wohnung

Nettetal-Kaldenkirchen - Am 18.09.2018, gegen 15:30 Uhr, stellte der Wohnungsinhaber fest, dass die Terrassentür, die in den Garten führt, Hebelspuren aufwies und nicht mehr richtig verschlossen werden konnte. Bereits am Morgen, gegen 05:00 Uhr, hatte er verdächtige Geräusche wahrgenommen und sei aufgestanden, habe allerdings nichts Verdächtiges feststellen können. Unbekannte hatten versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige bitte an die Kripo unter der Nummer 02162/377-0 /Ma (1290)

