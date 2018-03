Kreispolizeibehörde Viersen / Willich-Anrath: Autofahrerin ...

Willich-Anrath: Autofahrerin öffnet Tür und übersieht Radfahrerin: leicht verletzt

Willich-Anrath - Am Mittwoch, gegen 10.00 Uhr, hielt eine 27 jährige Willicherin mit ihrem Pkw auf der Meisfeldstraße an. Als sie aussteigen wollte und die Tür öffnete, übersah sie dabei eine 53-jährige Radfahrerin aus Anrath, die an dem Auto vorbeifuhr. Die Radfahrerin fuhr gegen die Tür und verletze sich dabei leicht. /wg (261)

