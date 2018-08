Kreispolizeibehörde Viersen / Willich-Neersen: Autofahrer fährt ...

Willich-Neersen: Autofahrer fährt auf Pkw auf und schiebt ihn in den Gegenverkehr

Willich-Neersen - Bei dem Unfall wurden drei Menschen leicht verletzt. Am Dienstag, gegen 10.00 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Meerbusch auf der Venloer Straße in Neersen. Vor ihm fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Krefeld, die von der Venloer Straße in den Hagwinkel abbiegen wollte. Der 53-jährige erkannte zu spät, dass die 33-jährige bremste und fuhr auf deren Pkw auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschoben. Einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw konnte die Fahrerin verhindern. Die 33-jährige sowie ihre beiden mitfahrenden Kinder wurden durch die Kollision leicht verletzt. /wg (1195)

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle Wolfgang Goertz Telefon: 02162/377-1192 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de