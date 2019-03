Kreispolizeibehörde Viersen / Willich/Neuss: Auto aus Auffahrt ...

Willich/Neuss: Auto aus Auffahrt gestohlen - Geländewagen nach Fahndung in Willich sichergestellt - Pressemeldung der Polizei des Rhein-Kreises Neuss

Willich/Neuss - Autodiebe rissen in der Nacht zu Dienstag (26.03.) Anwohner der Straße "Am Rheinblick" in Langst-Kierst aus dem Schlaf. Gegen 01:35 Uhr bekamen die Zeugen über ein Alarmsignal mit, dass wenige Augenblicke zuvor Unbekannte offensichtlich mit ihrem Land Rover Geländewagen aus dem Carport gefahren waren. Als sie dann aus dem Fenster sahen, war der graue Wagen bereits aus der Einfahrt verschwunden. Die Geländelimousine konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der gleichen Nacht in der Ortslage Willich-Schiefbahn, an der "Elserhütte", gefunden und sichergestellt werden. Die Täter hatten offensichtlich bereits das Weite gesucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und setzt zudem auf weitere Zeugen aus Langst-Kierst oder Schiefbahn, um den flüchtigen Tätern auf die Spur zu kommen. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

