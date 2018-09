Kreispolizeibehörde Viersen / Willich-Schiefbahn: Radelnde ...

Willich-Schiefbahn: Radelnde Schülerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich-Schiefbahn: - Eine 12-jährige Schülerin aus Willich fuhr am Dienstag um 14:20 Uhr auf dem Gehweg des Klosterwegs mit ihrem Fahrrad in Richtung Diepenbroich. Vermutlich aus Unachtsamkeit touchierte sie einen geparkten Pkw und stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Am Auto entstand geringfügiger Sachschaden./ah (1325)

