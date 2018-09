Kreispolizeibehörde Viersen / Willich: Spaziergänger finden ...

Willich: Spaziergänger finden Igel mit Brandverletzungen

Willich - Am Sonntag, 16.09.2018, wurden Polizeikräfte gegen 12.00 Uhr zu einem Spielplatz an der Kantstraße in Willich gerufen. Spaziergänger hatten dort einen Igel mit Brandverletzungen gefunden. Der Igel lebte und wurde einem Tierschutzverein übergeben. Die Kriminalpolizei bittet dringend um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, möglicherweise in den Abend- und Nachtstunden des vergangenen Wochenendes, rund um den Spielplatz unter der Rufnummer 02162/377-0. /wg (1283)

