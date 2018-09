Kreispolizeibehörde Viersen / Willich: Unbekannte brechen in ...

Willich: Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Willich - Am Montag, in der Zeit zwischen 15.00 und 22.00 Uhr brachen Unbekannte in ein Vereinsheim auf der Straße 'Hardt' in Willich ein. Der oder die Einbrecher brachen zum und im Haus Türen und Schränke auf und verursachten dabei hohen Sachschaden. Nach ersten Feststellungen blieben die Einbrecher ohne Beute. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 023162/377-0. /wg (1286)

