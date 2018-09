Kreispolizeibehörde Viersen / Willich: Verkehrsunfall mit ...

Willich: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Willich - Vermutlich gegen 17.20 Uhr ereignete sich am Sonntag auf der Korschenbroicher Straße in Willich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Die Umstände des Unfalls liegen größtenteils noch im Dunkeln. Die eingesetzten Rettungskräfte berichteten, dass mehrere Zeugen den Unfall beobachtet haben sollen. Da diese Zeugen jedoch nicht bekannt sind, bittet die Polizei diese, sich beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der Nummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1231)

