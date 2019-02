Kreispolizeibehörde Viersen / Wohnungseinbrecher kamen zur ...

Wohnungseinbrecher kamen zur Tageszeit

Niederkrüchten - Am 21.02.2019 drangen unbekannte in der Zeit zwischen 11:30 und 17:30 Uhr in ein Einfamilenhaus auf dem Sandweg ein. Mit einem Stein wurde ein Fenster im Erdgeschoss eingeworfen. Im Haus wurden diverse Schmuckstücke erbeutet. Unerkannt konnten der oder die Täter entkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Er hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter 02162/377-0 entgegen.

