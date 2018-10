Kreispolizeibehörde Viersen / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Tönisvorst-St. Tönis - In der Zeit vom 19.10.2018; 19:00 Uhr bis 20.10.2018; 09:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür und das Wohnzimmerfenster eines Hauses auf der Südstraße in St. Tönis auf. Sie durchsuchten augenscheinlich das im Umbau befindliche Objekt. Angaben zum Diebesgut konnten bislang keine gemacht werden. Hinweise auf verdächtige Personen, Beobachtungen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei 02162/377-0

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de