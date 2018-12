Kreispolizeibehörde Viersen / Zeuge schlägt Einbrecher in die ...

Zeuge schlägt Einbrecher in die Flucht

Willich-Schiefbahn - Am 07.12.2018 bemerkte ein Zeuge gegen 22:45 Uhr verdächtige Personen in einem Wohnhaus in der Bruchstraße. Die Einbrecher, die bereits tatkräftig nach brauchbarem suchten, wurden durch den Zeugen offenkundig in ihrer Tathandlung gestört und flüchteten ohne Beute unerkannt. Es zeigte sich erneut, dass Aufmerksamkeit unter Nachbarn Dieben und Einbrechern die Arbeit erheblich erschweren kann. Hinweise auf die verhinderten Einbrecher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

