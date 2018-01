Kreispolizeibehörde Viersen / Zeugen gesucht

Zeugen gesucht

Viersen- Süchteln - Wie in unserer Meldung 118 vom heutigen Tag mitgeteilt, wurden vier Personen in Süchteln nach einem (räuberischen) Diebstahl vorläufig festgenommen. In diesem Zusammenhang kam es im Bereich der BFT- Tankstelle Tönisvorster Straße ziemlich genau um 13.53 Uhr zu einem Beinahe- Verkehrsunfall bzw. zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch die wegfahrenden Täter. Die Polizei Viersen bittet daher den Fahrer eines weißen PKW, der zu dieser Zeit nur durch ein Brems- / Ausweichmanöver einen Unfall mit einem silbernen Seat Alhambra verhindern konnte, sich als Zeuge unter 02162-377/0 zu melden. /KJ (119)

