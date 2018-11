Kreispolizeibehörde Viersen / Zigarettenautomat aufgebrochen

Zigarettenautomat aufgebrochen

Tönisvorst- St.Tönis - Nach einem lauten Knall verständigte am heutigen Sonntag, d. 04.11. um 22.05 Uhr eine Anwohnerin des Lenenwegs in Tönisvorst die Polizei. Sie hatte nach dem Knall beobachtet, wie ein dunkles Fahrzeug mit mindestens zwei Personen besetzt von einem Zigarettenautomaten in Höhe Hausnummer 13 wegfuhr. Die kurze Zeit später eintreffenden Streifenwagen stellten fest, dass der Automat auf unbekannte Weise "aufgesprengt" wurde und die Unbekannten somit Zugriff auf die Ware und das Geld erhielten. Die Polizei Viersen bittet möglichen Zeugen, die im Industriegebiet verdächtige Personen oder Fahrzeug gesehen haben, sich unter 02162-377/0 zum melden. / kj (1528)

