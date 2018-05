Kreispolizeibehörde Viersen / Zwei Einbrüche in Altenheime

Zwei Einbrüche in Altenheime

Viersen-Dülken - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen 07.50 Uhr wurde in zwei Altenheime in Dülken eingebrochen. Auf der Heesstraße wurde ein Fenster zu den Büroräumen durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt und die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Auf der Tilsiter Straße wurde ein Fenster zu den Büroräumen auf bislang unbekannte Weise geöffnet und anschließend sämtliche Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Laptop und ein Projektor gestohlen. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (673)

