Kreispolizeibehörde Viersen / zwei Gartenlauben niedergebrannt

zwei Gartenlauben niedergebrannt

Willich-Anrath - Am 29.09.2018 gegen 01:58 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand von zwei Gartenlauben in einem Kleingartenverein auf der Neersener Str. in Anrath gerufen. Die Gartenlauben brannten komplett nieder. Fünf in den Gartenlauben bzw. in der Nähe untergebrachte Hunde konnten in Sicherheit gebracht werden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

OTS: Kreispolizeibehörde Viersen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65857 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65857.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Leitstelle Johannes-Theodor Pasch Telefon: 02162 / 377 - 1150 während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1192 Fax: 02162 / 377 - 1155 E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de