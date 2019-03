Kreispolizeibehörde Viersen / Zwei Personen bei Verkehrsunfall ...

Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal - Nur kurze Zeit nach dem Alleinunfall eines Kradfahrers (unsere Meldung 323) kam es am heutigen Mittwoch gegen 18.00 Uhr auf der Straße "Wilhelmshöhe" in Lobberich zu einem ähnlichen Unfall, diesmal unter Beteiligung eines PKW. Eine 29-jährige aus Schwalmtal befuhr mit ihrem siebenjährigen Sohn aus Dyck aus kommend die Wilhelmshöhe in Richtung Lobberich, als sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Bei dem Zusammenprall mit einem Straßenbaum wurden Mutter und Sohn schwer verletzt; beide müssen stationär in einem Krankenhaus verbleiben. /kj (324)

