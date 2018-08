Kreispolizeibehörde Viersen / Zwei Schwerverletzte bei ...

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Niederkrüchten - Am heutigen Mittwoch um 18.08 Uhr ereignete sich auf der K 9 zwischen Niederkrüchten und Elmpt ein schwerer Verkehrsunfall. Ungefähr in Höhe des Steinkenrather Weges war ein Wohnwagengespann mit einer Panne liegen geblieben. Der 51-jährige Fahrer war ausgestiegen, um die Stelle mittels eines Warndreiecks abzusichern. Es hatte sich ein Rückstau von einigen Fahrzeugen gebildet; ein Helfer begab sich in einer Warnweste ans Stauende, um den Verkehr durch Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Alle Maßnahmen warten wohl nicht ausreichend für eine 72-jährige PKW-Fahrerin aus Niederkrüchten, die die Mönchengladbacher Straße von Elmpt aus in Richtung Niederkrüchten befuhr. Sie fuhr mit ihrem PKW rechts an den wartenden Fahrzeugen vorbei und erfasste dabei den 51-jährigen, der die Unfallstelle mit dem Warndreieck abgesichert hatte. Nachdem sie den Mann erfasst hatte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der 51-jährige kam ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die K 9 blieb während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. / kj (1204)

