Kreispolizeibehörde Viersen / Zwei Schwerverletzte bei ...

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Tönisvorst- St. Tönis - Am heutigen Tag gegen 17.15 Uhr befuhr eine 83-jährige Krefelderin mit ihrem PKW die Benrader Straße vom Ostring kommend in Richtung Willicher Straße. Beim Abbiegevorgang in die Wiliicher Straße übersah sie einen 37-jährigen Tönisvorster, der mit seiner 9-jährigen Tochter die Straße zu Fuss überqueren wollten. Die beiden Fussgänger wurden vom Fahrzeug erfasst und kamen zu Fall. Beide wurden einem Krankenhaus zugeführt und mussten stationär verbleiben. / kj (1277)

