Kreispolizeibehörde Viersen / Zwei schwerverletzte bei ...

Zwei schwerverletzte bei Zusammenstoß zwischen Traktor und PKW

190214 Kempen - Auf dem Krefelder Weg fuhr am 14.02.2019 um 17:17 Uhr ein 43 jähriger aus Grevenbroich mit seinem Traktor in Richtung Kempen. In gleicher Richtung fuhr zur gleichen Zeit ein 49 jähriger aus Kempen mit seinem PKW. Dabei bemerkte er den vor ihm fahrenden langsamen Ackerschlepper zu spät und fuhr auf den Traktor auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Trecker auseinander gerissen, die Fahrerkabine samt Hinterachse trennte sich von der Fahrzeugfront. Sowohl der Fahrer des Traktor, als auch der PKW Fahrer mussten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

