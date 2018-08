Kreispolizeibehörde Wesel / 10-jähriges Kind von Rottweiler ...

10-jähriges Kind von Rottweiler angefallen

Wesel - Am Donnerstag, den 16.08.2018, gegen 18:15 Uhr wurde ein 10-jähriger Junge aus Loikum, der sich in Begleitung seines Vaters befand, im Waldgelände "Am Schwarzen Wasser" von einem freilaufenden Rottweiler angefallen und gebissen. Hierbei erlitt das Kind erhebliche Bisswunden an einem Oberschenkel, die eine stationäre Behandlung in einem örtlichen Krankenhaus erforderlich machten. Bei dem Hundehalter handelt es sich um einen 27-jährigen Mann aus Wesel der den Hund letztendlich von dem Kind wegzerren konnte. Der Rottweiler-Rüde wurde dem Hundehalter in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt entzogen und vorläufig in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht. Bei dem Kind besteht keine Lebensgefahr. Weitere Maßnahmen werden durch die zuständigen Behörden geprüft.

