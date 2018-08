Kreispolizeibehörde Wesel / Alpen - Alleinunfall eines ...

Alpen - Alleinunfall eines Motorradfahrers - schwer verletzt

Alpen - Am Samstag, den 18.08.2018, gegen 16.25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Brüggen die Weseler Straße in Fahrtrichtung Geldern. In Höhe der Drüpter Straße hielt der 47-Jährige sein Motorrad an, um einem im Einsatz befindlichen Notarztfahrzeug Platz zu machen. Beim Anhaltevorgang kam der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Es besteht keine Lebensgefahr und es entstand lediglich geringer Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw