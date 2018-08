Kreispolizeibehörde Wesel / Alpen - Bürgerberatung

Alpen - Bürgerberatung

Alpen - Am Donnerstag, 06.09.2018, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, steht der Bezirksdienstbeamte Polizeihauptkommissar Andreas Mötter, interessierten Bürgerinnen und Bürgern an der Rathausstraße 5, als Ansprechpartner zur Verfügung.

