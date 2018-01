Kreispolizeibehörde Wesel / Alpen - Einbrecher erbeuteten Lkw, ...

Alpen - Einbrecher erbeuteten Lkw, Anhänger und Minibagger / Polizei sucht Zeugen

Alpen - In der Zeit von Freitag, 17.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, brachen Unbekannte gewaltsam in eine Firma an der Neuen Straße ein. Sie erbeuteten dabei die Fahrzeugschlüssel zu einem orangefarbenen Lkw Mercedes Vito (amtliches Kennzeichen: BOR-DR 177), der auf dem Gelände parkte. Die Einbrecher kuppelten einen auf dem Gelände parkenden Anhänger der Marke Hulco (amtliches Kennezichen: BOR-DR 26), auf dem ein orangefarbener Minibagger der Marke Kubota stand, an den Mercedes und flüchteten mit dem Gespann in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

