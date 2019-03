Kreispolizeibehörde Wesel / Alpen - Einbruch / Zeugen gesucht

Alpen - Einbruch / Zeugen gesucht

Alpen - Unbekannte brachen in der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 17.45 Uhr, in ein Haus an der Straße Schöttroy ein. Sie stahlen u.a. Münzen und Schmuck.

Weiterhin versuchten Einbrecher die Eingangstür des mittlerweile als Mehrfamilienhaus genutzten alten Bahnhofgebäudes aufzuhebeln. In das Gebäude gelangten sie nach jetzigem Erkenntnisstand nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

