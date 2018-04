Kreispolizeibehörde Wesel / Alpen - Kirchenfenster beschädigt / ...

Alpen - Kirchenfenster beschädigt / Zeugen gesucht

Alpen - Unbekannte Täter haben Scheiben an der St. Ulrich Kirche in Alpen beschädigt. Es wurden insgesamt vier Steine im Kircheninnenraum gefunden. Betroffen sind hauptsächlich ein Kellerfenster und das mittige Chorfenster. Die Tatzeit liegt zwischen dem 19.04 und dem 22.04. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

