Kreispolizeibehörde Wesel / Birten - Verkehrsunfall - Vier ...

Birten - Verkehrsunfall - Vier Personen verletzt

Xanten - Freitag gegen 21:13 Uhr befuhr eine 74-jährige Frau aus Dinslaken mit ihrem Pkw die Rheinberger Straße aus Fahrtrichtung Xanten kommend in Fahrtrichtung Rheinberg. An der Kreuzung Weseler Straße bog sie nach links ab. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 37- jährigen Frau aus Kleve. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 37-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht Lebensgefahr besteht nicht. Die 74-Jährige und ihre beiden Mitfahrer, eine 68-jährige Frau aus Dinslaken und ein 31-jähriger Mann aus Kleve, wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR. Die Pkw wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für ca. 30 Minuten gesperrt.

