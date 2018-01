Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - 57-Jähriger prallte ...

Dinslaken - 57-Jähriger prallte gegen eine Straßenlaterne

Dinslaken - Am Mittwoch gegen 16.20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Dinslaken mit einem Pkw die Katharinenstraße und bog nach rechts auf die Augustastraße in Richtung Ziegelstraße ab. Nach dem Abbiegevorgang beschleunigte er das Auto und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbnahn ab. Hiernach prallte er gegen eine Straßenlaterne, woraufhin der Wagen zum Stehen kam. Der 57-Jährige verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Ein Abschleppunternehmen barg das Auto und schleppte es anschließend ein.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw