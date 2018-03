Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Brand in einem ...

Dinslaken - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Dinslaken - Am Samstag gegen 04.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Kanzlerstraße zu einem Brand im Treppenhaus. Die Feuerwehr barg eine 29-jährige Frau und ihren 35-jähriger Mann mit einer Drehleiter. Beide erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie vorsorglich in Krankenhäuser. Die anderen vier Hausbewohner blieben unverletzt und konnten selbständig das Haus verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand geringer Gebäudeschaden. Da die Ursache bislang unklar ist, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf.

