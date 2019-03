Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Einbruch an der ...

Dinslaken - Einbruch an der Otto-Lilienthal-Straße / Zeugen gesucht

Dinslaken - In der Zeit von Samstag, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 10.15 Uhr, brachen Unbekannte in den Lagerraum einer Firma an der Otto-Lilienthal-Straße ein.

Im Inneren brachen sie drei weitere verschlossene Türen auf und gelangten so in weitere Lager- sowie Büroräume. Neben Kupferkabel und Bohrmaschinen stahlen die Einbrecher unter anderem auch Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

