Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Exhibitionist zeigte ...

Dinslaken - Exhibitionist zeigte sich / Zeugen gesucht

Dinslaken - Am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr zeigte sich an der Straße Am Stadtbad (dortige Hundewiese) ein Unbekannter einer 47-jährigen Frau aus Dorsten in schamverletzender Weise.

Der Mann entfernte sich anschließend vom Tatort und stieg in einen in der Nähe abgestellten silberfarbenen Pkw, der dort mit eingeschalteter Warnblinkanlage stand. Mit dem Fahrzeug flüchtete er über die Straße Am Stadtbad in Richtung Luisenstraße.

Bei dem Auto handelte es sich um ein kleineres, etwas höheres Fahrzeug, ähnlich einem VW Caddy.

Der Unbekannte kann nur vage beschrieben werden:

Ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlanke Figur. Der Mann war mit einer Jogginghose und einem hellgrauen Pullover bekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

