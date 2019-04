Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Exhibitionist / Zeugen ...

Dinslaken - Exhibitionist / Zeugen gesucht

Dinslaken - Am Samstag gegen 13.35 Uhr, also am hellichten Tag, zeigte sich ein Unbekannter einer 45-jährigen Frau aus Dinslaken in schamverletzender Weise.

Die Frau war zu Fuß mit ihrem Hund auf dem Wanderweg "Berthold-Schön-Weg" entlang des Rotbaches unterwegs, als ihr der Mann in Höhe der Straße Auf dem Loh in einem Gebüsch auffiel. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein, die jedoch ergebnislos verlief.

Den Mann konnte die Frau nur ansatzweise beschreiben. Er soll ca. 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

