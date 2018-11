Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Falscher Polizeibeamter ...

Dinslaken - Falscher Polizeibeamter betrügt Dinslakenerin / Zeugen gesucht

Dinslaken - Am Sonntag, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, holte ein Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab und eine Uniform trug, bei einer 83-jährigen Dinslakenerin an der Straße In der Kuhle Bargeld und Wertgegenstände ab.

Vorausgegangen waren mehrere Telefonate, in denen der Betrüger erklärte, dass die Dinslakenerin im Fokus von Einbrechern stünde und es zu ihrem Schutz erforderlich sei, sämtliche Wertgegenstände aus dem Haus an die Polizei zu übergeben.

Beschreibung des falschen Polizeibeamten:

45 - 50 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, schlanke Figur, dunkle, mittellange Haare, glattrasiert.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

