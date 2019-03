Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Kabeldiebstahl an ...

Dinslaken - Kabeldiebstahl an Schulbaustelle

Dinslaken - Derzeit werden an der Hagenschule in der Hagenstraße Bauarbeiten durchgeführt, bei dem unter anderem ein Bagger eingesetzt wird. In der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 07:30 Uhr, entwendeten Unbekannte das 25 m lange und 40 kg schwere Zuleitungskabel des Baggers.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken: Tel.: 02064 / 622-0

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw