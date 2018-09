Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Kollision zwischen ...

Dinslaken - Kollision zwischen Motorradfahrer und Rehwild - Kradfahrer schwer verletzt

Dinslaken - Am Freitag, den 31.08.2018, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Dinslaken die Straße "Am Uhlensterz" in Fahrtrichtung Berger Straße in Dinslaken. Während der Fahrt kreuzte ein Rehwild aus dem angrenzenden Waldgebiet die Fahrbahn des Kradfahrers. Aufgrund des anschließenden Zusammenstoßes mit dem Reh kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Dinslakener Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Bei dem Motorrad entstand Totalschaden.

