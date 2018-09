Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Raub auf Kiosk , ...

Dinslaken - Raub auf Kiosk , Polizei bittet um Mithilfe

Wesel - Am 14.09.18 kam es gegen 21:45 Uhr in Dinslaken auf der Sterkrader Straße 155 zu einem schweren Raub auf einen Kiosk. Zwei bislang unbekannte Täter bedrohten den 50-jährigen Inhaber des Kiosk mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 50-jährige Kioskinhaber das Bargeld ausgehändigt hatte, nahmen die Täter Zigaretten und Schnaps mit und liefen in Richtung Hügelstraße davon. Die Täter wurden durch den Kioskinhaber wie folgt beschrieben: Beide Täter maskiert, männlich, zwischen 180 und 185 cm groß. Ein Täter muskulös mit schmaler Figur, schwarz gekleidet. Zweiter Täter korpulent. Beide Täter sprachen deutsch ohne Akzent. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer: 0281-1070

