Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Raubüberfall

Dinslaken - Raubüberfall

Dinslaken - Mittwoch gegen 15:30 Uhr überfielen zwei Männer einen Goldschmied auf der Krengelstraße in Dinslaken. Unter Vorhalt einer Schußwaffe drangen die Täter in das Geschäft ein, fesselten den 47-jährigen Inhaber und raubten diverse Schmuckstücke aus dem Ladenlokal und der Werkstatt. Die unbekannten Täter flüchteten in unbekante Richtung. Der leicht verletzte Geschädigte konnte sich schließlich befreien und verständigte die Polizei. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb bislang erfolglos. Beschreibung: 1. ca.20 - 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß,schlank, helle Hautfarbe, blonde kurze Haare, Seitenscheitel, an der Seite rasiert, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, dunkles Sweatshirt. 2. ca. 20-25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, korpulent, kurze braune Haare, helle Hautfarbe,bekleidet mit grüner Cargohose, dunkler Pullover.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben und nähere Angaben zu den Tätern machen können. Sie melden sich bitte bei der Polizei in Dinslaken, Tel: 02064-622-0

