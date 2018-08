Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Raubüberfall in ...

Dinslaken - Raubüberfall in Dinslaken - Zeugen gesucht

Dinslaken - Am Donnerstagabend, den 30.08.2018, gegen 22.15 Uhr, befand sich ein 70-jähriger Mann aus Dinslaken auf dem Gehweg im Bereich eines Lebensmitteldiscounters an der Karl-Heinz-Klingen-Straße, als er unvermittelt von hinten durch eine unbekannte Person getreten wurde. Im weiteren Verlauf verlangte der Angreifer von dem Mann das Bargeld und entriss ihm die Geldbörse. Der Räuber flüchtete nach der Tat in Richtung Innenstadt. Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre alt, südländische Erscheinung, untersetzte Statur, dunkle Oberbekleidung. Der 70-Jährige musste anschließend in ein Dinslakener Krankenhaus eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Zeugen, die weitergehende Angaben zur Tat bzw. zum Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dinslaken (Tel.: 02064-6220)zu melden.

