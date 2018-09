Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Skateboarder bei ...

Dinslaken - Skateboarder bei Verkehrsunfall verletzt.

Dinslaken - Montag gegen 13:05 Uhr befuhr ein 16-Jähriger aus Dinslaken mit seinem Skateboard die Fahrbahn der Weißenburgstraße in Fahrtrichtung Elisabethstraße. Als er in den Kreuzungsbereich mit der Klarastraße einfuhr, achtete er nicht auf eine 34-jährige Pkw Fahrerin aus Dinslaken, die die Klarastraße in Richtung Augustastraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige verletzte sich schwer. Die Pkw Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden ins Vinzenz Krankenhaus Dinslaken erbracht. Lebensgefahr besteht nicht.

