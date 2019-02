Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Unbekannte beschädigten ...

Dinslaken - Unbekannte beschädigten Wartehäuschen

Dinslaken - Am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr bemerkte eine 69-jährige Dinslakenerin an der Heinrich - Nottebaum - Straße in Dinslaken ein beschädigtes Wartehäuschen der Haltestelle "Trabrennbahn". Unbekannte Täter hatten die Seitenscheibe eingeschlagen. Sie entkamen unerkannt. Auch die Tatzeit ist nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw