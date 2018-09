Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Unbekannte Täter rauben ...

Dinslaken - Unbekannte Täter rauben Rucksack

Dinslaken - Am 09.09.2018 um 23:07 Uhr überfielen unbekannte Täter einen 27-jährigen Mann aus Dinslaken und raubten ihm seinen Rucksack mit einer geringen Menge Bargeld. Der 27-jährige Mann befand sich in Dinslaken auf dem Verbindungsweg zwischen der B 8 und dem Bahnhof Dinslaken, als ihm im rückwärtigen Bereich einer Tankstelle drei Personen entgegen kamen. Unvermittelt hielt ihm eine der Personen ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Noch bevor der Mann der Aufforderung nachkommen konnte, wurde er von den Personen zu Boden gestoßen und geschlagen. Gleichzeitig wurde ihm ein mitgeführter Rucksack entrissen. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Eine Fahndung nach ihnen verlief bisher erfolglos. Der 27-jährige Mann wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die flüchtigen männlichen Täter hatten ein südländisches Aussehen. Einer der Täter war mit einer Baseballkappe und einem rotem Oberteil bekleidet. Ein zweiter Täter trug schwarze Oberbekleidung. Zum dritten Täter konnten keine weiteren Angaben gemacht werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02064-6220 bei der Polizeiwache Dinslaken.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw