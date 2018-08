Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Unfallflucht mit ...

Dinslaken - Unfallflucht mit verletztem Kradfahrer / Zeugen gesucht

Dinslaken - Am Donnerstag dem 30.08.2018 gegen 17:50 Uhr ereignete sich in Dinslaken auf der Straße Schöttmannshof ein Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Kradfahrer aus Mülheim an der Ruhr leicht verletzt wurde. Der 60-Jährige befuhr den Schöttmanshof in Richtung Kurt-Schuhmacher-Straße. In Höhe der Hausnummer 11 fuhr ein silberner Pkw von einem Firmengelände nach rechts auf den Schöttmannshof ein. Der Kradfahrer versuchte dem PKW auszuweichen und kam dabei zu Fall. Der Pkw-Führer hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen silbernen VW Golf mit Klever Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Dinslaken unter 02064/622-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw