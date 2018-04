Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Verkehrsunfall mit ...

Dinslaken - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Wesel - Am 07.04.2018, 10:58 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Duisburg in Dinslaken mit seinem Pkw bei Grünlicht in die Kreuzung Hans-Böckler-Straße/Schloßstraße ein. Plötzlich kam eine 71-jährige Frau aus Dinslaken mit ihrem Fahrrad von rechts und überquerte die Fußgängerfurt, ohne auf den Pkw zu achten. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge durch den die 71-Jährige zu Fall kam und schwer verletzt in ein Krankenhaus nach Dinslaken verbracht wurde. Lebensgefahr bestand für die 71-Jährige nicht.

