Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken, Verkehrsunfall mit ...

Dinslaken, Verkehrsunfall mit schwerverletzten Fußgänger

Wesel - Am Mittwoch, 18.04.2018, gegen 17:30 Uhr lief ein 12-jähriger Junge aus Dinslaken zwischen geparkten Pkw auf die Wiesenstraße in Dinslaken ohne auf den fließenden Fahrzeugverkehr zu achten und wurde dort von dem Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Dinslaken erfasst. Der 12-jährige Junge erlitt durch den Zusammenstoß eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein und wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus in Dinslaken zugeführt. Lebensgefahr bestand nicht.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Poststelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw