Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Verkehrsunfall mit ...

Dinslaken - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Dinslaken - Am Dienstag, 04.12.2018, gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Dinslaken auf der Wilhelm-Lantermann-Straße. Eine 26-jährige Frau aus Dinslaken befuhr mit ihrem Pkw die Wilhelm-Lantermann-Straße aus Richtung Bahnhof kommend in Fahrtrichtung Hünxer Straße. Verkehrsbedingt hielt sie ihr Fahrzeug an. Zwei weitere Fahrzeuge hielten ebenfalls hinter ihr an. Eine 19-jährige Frau aus Dinslaken bemerkte die stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr frontal auf. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge ineinandergeschoben. Die 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine 60 -jährige Frau aus Dinslaken, die sich als Beifahrerin in dem Fahrzeug der 26-Jährigen befand, wurde schwer verletzt und zu einem Krankenhaus nach Dinslaken verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wilhelm-Lantermann-Straße gesperrt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Poststelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw